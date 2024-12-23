СтройКонтинент, магазин товаров для ремонта
город: Ижевск
Район: Ижевск городской округ
Адрес: Пойма, 17 к15
Индекс: 426028.0
Телефон: +7 (3412) 17‒99‒14
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stroymag18.ru
вид деятельности: Герметики / Клеи, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк