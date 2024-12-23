СтройКонтинент, магазин товаров для ремонта

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Пойма, 17 к15

Индекс: 426028.0

Телефон: +7 (3412) 17‒99‒14

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroymag18.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк