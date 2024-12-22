СтройКонтинент, магазин товаров для ремонта

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Молодёжная улица, 107Б

Индекс: 426073.0

Телефон: +7 (3412) 33‒73‒37

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroymag18.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Кровельные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 10:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк