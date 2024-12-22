Стройкрасиво

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: улица Сибиряков-Гвардейцев, 47 к6/3

Индекс: 630088.0

Телефон: +7 (383) 310‒22‒00

Мобильный Телефон: +7‒983‒051‒22‒00

Сайт: http://www.stroikrasivo.ru

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Изделия из камня для помещений, Керамогранит, Кирпич, Лакокрасочные материалы, Ландшафтная архитектура, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Услуги по устройству промышленных / наливных полов, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду