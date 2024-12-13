СтройКредит, торговый дом

город: Елизово

Район: Елизовский район

Адрес: Магистральная, 1а

Индекс: 684000.0

Телефон: +7 (4152) 44‒33‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sk-kum.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кованые изделия, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Посуда, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сантехника / Санф

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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