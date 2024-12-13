СтройКредит, торговый дом

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Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кованые изделия, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Посуда, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Сантехника / Санф