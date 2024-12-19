Стройкров, цех

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Чекистов, 38 ст2

Индекс: 625014.0

Телефон: +7 (3452) 74‒58‒58

Мобильный Телефон: +7‒929‒269‒72‒53

Сайт: http://xn--b1andociddj.xn--p1ai/

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду