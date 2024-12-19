СтройКвартал, магазин

город: Шахты

Район: Шахты городской округ

Адрес: проспект Победа Революции, 111в

Индекс: nan

Телефон: +7 (8636) 25‒07‒03

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт