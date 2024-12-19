СтройКвартал, магазин
город: Шахты
Район: Шахты городской округ
Адрес: проспект Победа Революции, 111в
Индекс: nan
Телефон: +7 (8636) 25‒07‒03
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Погонажные изделия, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 16:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт