Стройландия, гипермаркет

город: Октябрьский

Район: Октябрьский городской округ

Адрес: улица Космонавтов, 63/1

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒700‒33‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://oktyabrsky.stroylandiya.ru

вид деятельности: Бытовая химия, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стекло / Зеркала, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду

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