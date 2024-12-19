Стройландия, гипермаркет

Вышло недавно и набирает популярность

Хотел бы у вас найти

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

вид деятельности: Бытовая химия, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стекло / Зеркала, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Товары для бань / саун, Фасадные материалы / конструкции, Цемент