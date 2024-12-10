Стройландия, гипермаркет строительных и отделочных материалов

город: с. Новая Отрадовка

Район: Стерлитамакский район

Адрес: Королёва, 2к

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒700‒33‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sterlitamak.stroylandiya.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Подвесные потолки, Сантехни

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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