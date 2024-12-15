Стройландия, магазин строительных и отделочных материалов

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: Верхняя улица, 17д

Индекс: 410076.0

Телефон: 8‒800‒700‒33‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://saratov.stroylandiya.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Мебельная фурнитура, Межкомнатные двери, Металлоизделия, Мягкая мебель, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Оборудование для очистки воды, Оргстекло / Поликарбонат

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду