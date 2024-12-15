Стройландия, магазин строительных и отделочных материалов
город: Энгельс
Район: Энгельсский район
Адрес: проспект Химиков, 1 ст5
Индекс: 413116.0
Телефон: 8‒800‒700‒33‒96
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://engels.stroylandiya.ru
вид деятельности: Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Ковры, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Надувная мебель / бассейны, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Оргстек
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду