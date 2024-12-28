Стройландия, магазин строительных и отделочных материалов
город: Новочебоксарск
Район: Новочебоксарск городской округ
Адрес: улица Восточная, 10Б
Индекс: 429950.0
Телефон: 8‒800‒700‒33‒96
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stroylandiya.ru
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицовочный камень, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Подвесные потолки, Сантехника / Санфа
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду