Стройландия, магазин строительных и отделочных материалов

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Удмуртская улица, 255в

Индекс: 426008.0

Телефон: 8‒800‒700‒33‒96

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://izhevsk.stroylandiya.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Натяжные потолки, Облицовочный камень, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Подвесные потолки, Сантехника / Санфа

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата эл. кошельком

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