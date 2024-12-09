Стройлэнд, магазин

город: Златоуст

Район: Златоустовский городской округ

Адрес: Парковый проезд, 1а

Индекс: 456209.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒952‒519‒08‒23

Сайт: http://xn—-8sbukhtpghcj1a.xn--p1ai

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Светотехника, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк