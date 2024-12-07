Стройленд-Оренбург, оптовая компания

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: Базовая, 1

Индекс: 460019.0

Телефон: +7 (3532) 50‒05‒70

Мобильный Телефон: +7‒995‒350‒05‒70

Сайт: http://orb.stroylend.com

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Керамогранит, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты