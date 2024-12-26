Стройлидинг, склад
город: Находка
Район: Находкинский городской округ
Адрес: Северный проспект, 51 ст4
Индекс: 692914.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒338‒41‒99
Сайт: nan
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Металлоизделия, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Продажа / установка тёплых полов, Сантехника / Санфаянс, Системы водоотведения, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные матери
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк