Строймаг, строительный гипермаркет
город: Старая Купавна
Район: Богородский городской округ
Адрес: Акрихиновское шоссе, вл12
Индекс: 142450.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒916‒312‒55‒96
Сайт: nan
вид деятельности: Антенное оборудование, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Железобетонные изделия, Измерительный инструмент, Кирпич, Коммутационное оборудование, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебельная фурнитура, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Сист
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду