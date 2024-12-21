Строймаг, строительный гипермаркет

город: Старая Купавна

Район: Богородский городской округ

Адрес: Акрихиновское шоссе, вл12

Индекс: 142450.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒916‒312‒55‒96

Сайт: nan

вид деятельности: Антенное оборудование, Вентиляционное / тепловое оборудование, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Железобетонные изделия, Измерительный инструмент, Кирпич, Коммутационное оборудование, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Мебельная фурнитура, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Сист

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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