Строймаркет-45, оптово-розничная компания
город: Курган
Район: Курган городской округ
Адрес: улица Дзержинского, 49/1
Индекс: 640027.0
Телефон: +7 (3522) 64‒0‒474
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://onduline.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты