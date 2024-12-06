Строймаркет-45, оптово-розничная компания

город: Курган

Район: Курган городской округ

Адрес: улица Дзержинского, 49/1

Индекс: 640027.0

Телефон: +7 (3522) 64‒0‒474

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://onduline.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты