Строймаркет, магазин

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Казанская, 3в

Индекс: nan

Телефон: +7 (83147) 7‒51‒54

Мобильный Телефон: +7‒920‒040‒12‒34

Сайт: http://vfd.ru

вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Керамическая плитка / Кафель, Комплектующие для дверей, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду