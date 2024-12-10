СтройМаркет, магазин строительных материалов

город: Владивосток

Район: Владивостокский городской округ

Адрес: улица Лесная, 25 ст4

Индекс: 690022.0

Телефон: +7 (423) 279‒08‒62

Мобильный Телефон: +7‒914‒735‒50‒65

Сайт: nan

вид деятельности: Кабель / Провод, Кирпич, Песок / Щебень, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду