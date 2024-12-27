СтройМаркет, магазин

город: Новокузнецк

Район: Новокузнецкий городской округ

Адрес: Промстроевская, 34/10

Индекс: 654038.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒076‒93‒33

Сайт: http://stroymarket-nvk.ru

вид деятельности: Бензоинструмент, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Огнеупорные материалы / изделия, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной (зимний период: пн-пт 10:00-17:30; сб 10:00-15:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк