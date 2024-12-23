Строймаркет, торговая компания

город: с. Карагали

Район: Приволжский район

Адрес: Зелёная, 10а

Индекс: 416463.0

Телефон: +7 (8512) 66‒71‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Керамическая плитка / Кафель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент, Электроинструмент

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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