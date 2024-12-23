Строймаркет
город: Новоалтайск
Район: Новоалтайск городской округ
Адрес: Промплощадка, 17
Индекс: 658080.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒983‒394‒50‒00
Сайт: nan
вид деятельности: Бытовая химия, Входные двери, Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Ковры, Косметика / Парфюмерия, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Межкомнатные двери, Огнезащитные материалы, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Сантехника / Санфаянс, Сварочное оборудование, Светотехника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Слесарно-монтажный инструмент, Стекло
Время работы: Пн: с 08:00 до 19:00, Вт: с 08:00 до 19:00, Ср: с 08:00 до 19:00, Чт: с 08:00 до 19:00, Пт: с 08:00 до 19:00, Сб: с 08:00 до 19:00, Вс: с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк