СтройМаркет161, торговая компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: Думенко, 3/2

Индекс: 344045.0

Телефон: +7 (863) 256‒91‒12

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.stroimarket161.com

вид деятельности: Бетон / Раствор, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Огнезащитные материалы, Огнеупорные материалы / изделия, Отделочные материалы, Песок / Щеб

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты