СтройМаркетСочи, торговая компания

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Пластунская, 81

Индекс: nan

Телефон: 8‒800‒700‒08‒37

Мобильный Телефон: +7‒962‒884‒41‒40

Сайт: http://www.stroymarket-sochi.com

вид деятельности: Бетон / Раствор, ДСП / ДВП / Фанера, Железобетонные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цветной металлопрокат, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк