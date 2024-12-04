Строймастер, магазин

город: Миасс

Район: Миасский городской округ

Адрес: Хлебозаводская, 3в

Индекс: 456300.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒950‒744‒84‒00

Сайт: http://12244698357830704.2gis.biz

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительное оборудование / Вспомогательные устройства, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк