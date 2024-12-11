СтройМастер, магазин строительных и отделочных материалов

город: Благовещенск

Район: Благовещенск городской округ

Адрес: Студенческая улица, 14

Индекс: 675028.0

Телефон: +7 (4162) 99‒55‒55

Мобильный Телефон: +7‒914‒550‒49‒65

Сайт: http://stroimaster.shop

вид деятельности: Бензоинструмент, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для ванных комнат, Мебельная фурнитур

Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: с 08:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк