СтройМастер, магазин

город: Комсомольск-на-Амуре

Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ

Адрес: Гаражная, 2 лит К

Индекс: 681000.0

Телефон: +7 (4217) 30‒30‒13

Мобильный Телефон: +7‒963‒820‒30‒13

Сайт: http://xn--27-6kcussmpfdfgg.xn--p1ai

вид деятельности: Абразивный инструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлорежущий инструмент, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Строительные ма

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 13:30

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду