СтройМастер, магазин
город: Комсомольск-на-Амуре
Район: Комсомольск-на-Амуре городской округ
Адрес: Гаражная, 2 лит К
Индекс: 681000.0
Телефон: +7 (4217) 30‒30‒13
Мобильный Телефон: +7‒963‒820‒30‒13
Сайт: http://xn--27-6kcussmpfdfgg.xn--p1ai
вид деятельности: Абразивный инструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Деревообрабатывающий инструмент, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Измерительный инструмент, Комплектующие для окон, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Металлорежущий инструмент, Огнеупорные материалы / изделия, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Стеновые панели, Строительные ма
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 13:30
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду