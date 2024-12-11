Строймастер, торговая компания

город: Ангарск

Район: Ангарский городской округ

Адрес: 125-й промквартал, ст1/2

Индекс: 665813.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒950‒102‒13‒33

Сайт: nan

вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду

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