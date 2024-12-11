Строймастер, торговая компания
город: Ангарск
Район: Ангарский городской округ
Адрес: 125-й промквартал, ст1/2
Индекс: 665813.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒950‒102‒13‒33
Сайт: nan
вид деятельности: ДСП / ДВП / Фанера, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Перевод с карты, Оплата по QR-коду