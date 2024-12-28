СтройМастер

город: Геленджик

Район: Геленджик городской округ

Адрес: Южная промышленная зона, 35

Индекс: 353460.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒965‒461‒56‒97

Сайт: http://stroymaster.mag1c.ru/applications/Store

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Интерьерные лестницы / Ограждения, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Хозяйственные товары, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду