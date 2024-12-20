Строймат64, интернет-магазин строительных и отделочных материалов

город: Саратов

Район: Саратов городской округ

Адрес: 2-й Станционный проезд, 4Б

Индекс: 410004.0

Телефон: +7 (8452) 25‒84‒51

Мобильный Телефон: +7‒937‒257‒34‒77

Сайт: http://stroymat64.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк