Стройматериалы-68, интернет-магазин строительных материалов

город: Тамбов

Район: Тамбов городской округ

Адрес: Кавказская, 1а

Индекс: 392014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒759‒73‒90

Сайт: http://xn—68-5cda3avfwfuxfhpf2n.xn--p1ai

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлорежущий инструмент, Отделочные материалы, Сварочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду