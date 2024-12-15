Стройматериалы-68, интернет-магазин строительных материалов
город: Тамбов
Район: Тамбов городской округ
Адрес: Кавказская, 1а
Индекс: 392014.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒910‒759‒73‒90
Сайт: http://xn—68-5cda3avfwfuxfhpf2n.xn--p1ai
вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлорежущий инструмент, Отделочные материалы, Сварочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 08:30 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду