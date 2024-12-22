Строймет, торговая фирма

город: nan

Район: Подольск городской округ

Адрес: Симферопольское шоссе 36 километр, ст5

Индекс: 142116.0

Телефон: +7 (495) 984‒35‒50

Мобильный Телефон: +7‒903‒971‒90‒90

Сайт: http://www.stroymet-s.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Кровельные работы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк

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