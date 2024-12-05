Стройметаллмаркет, торговая компания
город: Королёв
Район: Королёв городской округ
Адрес: Пионерская улица, 1а
Индекс: 141070.0
Телефон: +7 (495) 120‒14‒29
Мобильный Телефон: +7‒968‒946‒88‒79
Сайт: http://alfa-nvf.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк