Стройметаллмаркет, торговая компания

город: Королёв

Район: Королёв городской округ

Адрес: Пионерская улица, 1а

Индекс: 141070.0

Телефон: +7 (495) 120‒14‒29

Мобильный Телефон: +7‒968‒946‒88‒79

Сайт: http://alfa-nvf.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк