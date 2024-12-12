Строймикс, производственная компания
город: Абакан
Район: Абакан городской округ
Адрес: улица Игарская, 23 к3
Индекс: 655004.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒923‒597‒13‒83
Сайт: nan
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк