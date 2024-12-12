Строймикс, производственная компания

город: Абакан

Район: Абакан городской округ

Адрес: улица Игарская, 23 к3

Индекс: 655004.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒923‒597‒13‒83

Сайт: nan

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные двери, Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк