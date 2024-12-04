СтройМир+, интернет-магазин

город: Мытищи

Район: Мытищи городской округ

Адрес: Осташковское шоссе, 14 к2

Индекс: 141014.0

Телефон: +7 (495) 127‒78‒57

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://stroymir-plus.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком