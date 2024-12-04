СтройМир+, интернет-магазин
город: Мытищи
Район: Мытищи городской округ
Адрес: Осташковское шоссе, 14 к2
Индекс: 141014.0
Телефон: +7 (495) 127‒78‒57
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://stroymir-plus.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком