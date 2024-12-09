СтройМир

город: Салехард

Район: Салехард городской округ

Адрес: улица Подшибякина, 56

Индекс: nan

Телефон: +7 (34922) 3‒63‒44

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 19:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду