СтройОПТ Дальний Восток, группа компаний

город: Южно-Сахалинск

Район: Южно-Сахалинск городской округ

Адрес: улица Вокзальная, 54

Индекс: 693009.0

Телефон: +7 (4242) 31‒82‒82

Мобильный Телефон: +7‒914‒739‒60‒99

Сайт: http://optst.ru

вид деятельности: Крепёжные изделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду