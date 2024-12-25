СтройОПТ Дальний Восток, группа компаний
город: Южно-Сахалинск
Район: Южно-Сахалинск городской округ
Адрес: улица Вокзальная, 54
Индекс: 693009.0
Телефон: +7 (4242) 31‒82‒82
Мобильный Телефон: +7‒914‒739‒60‒99
Сайт: http://optst.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду