Стройпласт, магазин строительных и отделочных материалов
город: Тула
Район: Тула городской округ
Адрес: Павшинский мост, 2
Индекс: 300005.0
Телефон: +7 (4872) 70‒25‒82
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://laminat-tula.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для окон, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду