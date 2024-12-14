Стройпласт, магазин строительных и отделочных материалов

город: Тула

Район: Тула городской округ

Адрес: Павшинский мост, 2

Индекс: 300005.0

Телефон: +7 (4872) 70‒25‒82

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://laminat-tula.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Комплектующие для окон, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Стеновые панели, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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