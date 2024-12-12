Стройплатформа, торговая компания

город: Новый Уренгой

Район: Новый Уренгой городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: +7 (3494) 916‒015

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://xn--c1azcgcc.xn--80aazigidfggdmg2a.xn--p1ai/raschet-dostavki/

вид деятельности: Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк