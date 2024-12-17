Стройплощадка-Пермь, база строительных и отделочных материалов

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: Соликамская, 303а

Индекс: 614047.0

Телефон: +7 (342) 214‒38‒36

Мобильный Телефон: +7‒922‒240‒06‒20

Сайт: http://stroyopt-perm.ru

вид деятельности: Абразивный инструмент, Аренда спецтехники, Биотопливо, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Изделия из стеклопластика, Кабель / Провод, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Комплектующие для дверей, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебельная фурнитура, Межкомнатные двери, Металлическая / жестяная тара, Металлоизделия, Насосное об

Время работы: Пн: с 08:00 до 20:00, Вт: с 08:00 до 20:00, Ср: с 08:00 до 20:00, Чт: с 08:00 до 20:00, Пт: с 08:00 до 20:00, Сб: с 08:00 до 20:00, Вс: с 09:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду