Стройпорт36, торгово-производственная компания

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: проспект Патриотов, 60д/2

Индекс: 394086.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒051‒40‒00

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Металлоизделия, Окна, Оргстекло / Поликарбонат, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата по QR-коду