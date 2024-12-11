Стройпоставка Коми, компания

город: Сыктывкар

Район: Сыктывкар городской округ

Адрес: Станционная улица, 130

Индекс: 167002.0

Телефон: +7 (8212) 56‒56‒00

Мобильный Телефон: +7‒912‒960‒16‒21

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Системы перегородок, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду