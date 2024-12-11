Стройпрогресс, склад

город: Псков

Район: Псков городской округ

Адрес: Советской Армии, 58

Индекс: 180004.0

Телефон: +7 (8112) 73‒11‒51

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Звукоизоляционные материалы, Керамогранит, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Уголь, Фасадные материалы / конструкции, Цемент, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 09:00 до 16:30, Вт: с 09:00 до 16:30, Ср: с 09:00 до 16:30, Чт: с 09:00 до 16:30, Пт: с 09:00 до 16:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк