Стройресурс, торговая компания

город: Улан-Удэ

Район: Улан-Удэ городской округ

Адрес: проспект Автомобилистов, 4а к1

Индекс: 670045.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒165‒24‒65

Сайт: http://xn--03-mlcpylcbdfbet.xn--p1ai

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Оргстекло / Поликарбонат, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 09:00 до 16:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк