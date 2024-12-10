СтройРостов161, торговая компания

город: Ростов-на-Дону

Район: Ростов-на-Дону городской округ

Адрес: улица Мадояна, 152

Индекс: 344041.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒928‒172‒90‒44

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Средства защиты растений / Удобрения, Стекломагнезитовые листы, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк