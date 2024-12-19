СтройСам, магазин по продаже строительных материалов

город: Ковров

Район: Ковров городской округ

Адрес: улица Октябрьская, 33 ст2

Индекс: nan

Телефон: +7 (49232) 4‒88‒51

Мобильный Телефон: +7‒904‒038‒86‒65

Сайт: http://stroisam33.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Гипсокартон / Комплектующие, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Отделочные материалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 15:00, Вс: с 08:00 до 13:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт