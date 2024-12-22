Стройсиб, рознично-оптовый магазин строительных и отделочных материалов

город: рп. Коченево

Район: Коченевский район

Адрес: Юбилейная, 14

Индекс: 632640.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒905‒095‒40‒30

Сайт: nan

вид деятельности: Бетоносмесительные установки, ДСП / ДВП / Фанера, Котельное оборудование / Котлы, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-огородный инвентарь / техника, Системы отопления / водоснабжения / канализации, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплицы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроинструмент, Электротехническая продукция

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 18:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк