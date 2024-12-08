Стройсила, магазин

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Чекменёва, 16а

Индекс: 354024.0

Телефон: +7 (862) 277‒79‒15

Мобильный Телефон: +7‒938‒436‒03‒13

Сайт: http://xn——7kc5acbqugmkeee0g.xn--p1ai

вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоиз

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:30

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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