Стройсила, магазин
город: Сочи
Район: Сочи городской округ
Адрес: Чекменёва, 16а
Индекс: 354024.0
Телефон: +7 (862) 277‒79‒15
Мобильный Телефон: +7‒938‒436‒03‒13
Сайт: http://xn——7kc5acbqugmkeee0g.xn--p1ai
вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Оргстекло / Поликарбонат, Отделочные материалы, Песок / Щебень, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Строительные блоки, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоиз
Время работы: Ежедневно с 08:00 до 18:30
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком