СтройСити, магазин

город: Магадан

Район: Магадан городской округ

Адрес: Зайцева улица, 1 к18/5 ст1

Индекс: nan

Телефон: +7 (4132) 65‒53‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Напольные покрытия / Комплектующие, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду