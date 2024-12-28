СтройСити, магазин

город: Магадан

Район: Магадан городской округ

Адрес: улица Кольцевая, 5а

Индекс: nan

Телефон: +7 (4132) 60‒62‒33

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Входные двери, Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Малярный инструмент, Мебель для ванных комнат, Мягкая мебель, Напольные покрытия / Комплектующие, Сантехника / Санфаянс, Слесарно-монтажный инструмент, Стекло / Зеркала, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт